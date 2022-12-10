Москва, 10 декабря, 2022, 08:52 — ИА Регнум. США намерены потратить $11 млрд на кибератаки против неугодных правительств в 2023 году, заявил заместитель главы МИД России Олег Сыромолотов.

Ken Ноутбук

По его словам, страны Запада рассчитывают путём кибератак подчинить своей воле неугодные правительства. Они планируют воспользоваться большими объёмами данных и программными средствами их передачи.

«Только бюджет Пентагона на данные цели в 2023 году составит более 11 миллиардов долларов», — сообщил Сыромолотов в интервью РИА Новости.

Дипломат добавил, что в октябре администрация президента США Джо Байдена впервые объявила в обновлённой доктрине, что весь мир и глобальное информационное пространство — сфера её интересов.

Читайте также: В МИД РФ не исключили атак американских криминальных хакеров