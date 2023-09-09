Москва, 9 сентября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) в Владивостоке дальневосточную проблематику, а также международные вопросы, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков 9 сентября журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Состоится совещание по реализации программ развития дальневосточных городов. Будут темы развития Владивостока, Биробиджана, Благовещенска, будет подробный разговор», — сказал Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что программа президента на ВЭФ 12 сентября будет очень насыщенной. Президент проведёт переговоры с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином и вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту, а также во видео связи примет участие в запуске дальневосточных предприятий.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Путин в режиме видеоконференции провёл совещание по развитию дальневосточных городов. Он поручил создать достойные жилищные условия и комфортную городскую среду. Президент также указал на то, что у этих городов схожие проблемы из-за сурового климата и сложной транспортной доступности. Глава государства заявил, что основное внимание нужно уделить развитию дорожного, воздушного, водного сообщении в этих регионах.

Путин также на совещании призвал поддержать местное производство овощей на Дальнем Востоке, чтобы снизить цены на продукты, которые там выше, чем в среднем по России из-за удаленности от центров распределения. Президент отметил, что благодаря доступной электроэнергии в этих регионах рентабельно строить теплицы.