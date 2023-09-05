Москва, 5 сентября, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Продукты питания в регионах Дальнего Востока стоят дороже, чем в среднем по России, из-за оторванности от центров снабжения, поэтому нужно поддержать местных производителей, чтобы снизить цены, заявил президент Владимир Путин 5 сентября на совещании по развитию дальневосточных городов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Например, в Анадыре и Магадане с учётом доступной электроэнергии будет рентабельным строительство теплиц. Они помогут снизить цены на овощи и ягоды для местных жителей, во всяком случае, стабилизировать здесь эту ситуацию», — сказал Путин.

Он отметил, что вопрос обеспечения жителей дальневосточных регионов доступными продуктами питания является одним из приоритетных.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года Путин поручил развивать города Дальнего Востока на основе запросов жителей. Он также напомнил, что в 2021 году на Восточном экономическом форуме объявили о запуске большого проекта по развитию в этом федеральном округе всех центров регионов и городов, где проживают более 50 тыс. человек.

Путин также призвал кардинально повысить уровень жизни на Дальнем Востоке, обеспечить жителей современными квартирами и домами, создать комфортную и безопасную городскую среду, а также помочь бизнес-инициативам, создать перспективы для образования.