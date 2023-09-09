Вашингтон, 9 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов дают ложную информацию об успехе контрнаступления украинских войск. Об этом 9 сентября заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Matt H. Wade Белый дом, США

«Настоящий прогресс? Тони, посмотри на карту! Лучше посмотри на «прогресс», не совершённый Украиной», — сказал он, комментируя госсекретаря США Энтони Блинкена о якобы захвате ВСУ половины потерянной Киевом территории.

Эксперт добавил, что в Белом доме не понимают российскую оборонительную тактику.

Как сообщало ИА Регнум, 9 сентября советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что слова Блинкена об успехе контрнаступления ВСУ могут говорить о желании США «уйти красиво» и начать сокращать военную помощь Киеву, так как её бессмысленно продолжать. Он добавил, что госсекретарь по итогам визита в Киев заявил о захвате ВСУ более половины освобождённых Россией территорий и успешном ходе контрнаступления ВСУ.

Блинкен заявил 7 сентября, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. Он уточнил, что это обнадёживает, и добавил, что США хотят, чтобы у Киева было всё необходимое для успеха в контрнаступлении.

Глава минобороны России Сергей Шойгу 4 сентября рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли свыше 66 тыс. человек личного состава и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что для того, чтобы скрыть провала наступательных операций украинские войска совершают атаки на гражданские объекты и выдают это за военные успехи.