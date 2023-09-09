Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, который прибыл на саммит G20 в Нью-Дели.

Официальное интернет-представительство президента России Нарендра Моди

Лавров и глава индийского правительства обменялись рукопожатиями. Глава МИД России прилетел в столицу Индии накануне, 8 сентября.

В Нью-Дели 9–10 сентября пройдёт 18-й саммит «Группы двадцати». Российскую делегацию возглавил Лавров. Делегацию Китая возглавит премьер-министр Ли Цян.

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 16 августа заявил, что на саммит «Группы двадцати» не пригласили представителей Украины, поскольку встреча будет посвящена вопросам экономического развития, а не глобальной безопасности.

Предыдущий, 17 саммит G20 состоялся в 2022 году на Бали в Индонезии 15–16 ноября.

МИД РФ 8 сентября заявил, что страны G7 пытаются вынудить Индию внести в итоговые документы саммита G20 проамериканское видение ситуации на Украине. Украина в «Группу двадцати» не входит.