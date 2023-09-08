Москва, 8 сентября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Страны «семёрки» (G7) давят на Индию, чтобы добиться отражения в итоговых документах саммита «Группы двадцати» (G20) своих односторонних взглядов на кризис на Украине. Об этом говорится в сообщении МИД России 8 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Страны «семёрки» (прежде всего США, Великобритания, Германия, Франция) оказывают давление на Индию, добиваясь отражения в итоговых документах мероприятий «двадцатки» своих односторонних подходов по ситуации вокруг Украины», — сообщается в публикации.

В ведомстве отметили, что индийская сторона при этом старается сохранять нейтральность, в том числе не приняв требования Запада по приглашению Украины на встречи G20. В министерстве указали, что на G20 сказывается негативное влияние геополитических недопониманий в международном сообществе и односторонних подходов Запада по продавливанию своих инициатив.

«Диалог по отраслевым сюжетам зачастую уступает место непродуктивным пикировкам. Страны Запада проводят целенаправленный курс на включение украинской темы в «двадцаточную» повестку дня, нанося тем самым ущерб конструктивному решению профильных проблем», — подчеркнули в МИД.

При этом дипломаты отметили, что попытки искусственного насыщения повестки вопросами мира и безопасности и концентрации на заведомо противоречивых темах являются непродуктивными атавизмами прошлого блокового мышления и могут привести к потере дееспособности форума из-за разногласий участников.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Совбез ООН фактически превратился в площадку для распространения фейков западными странами. Он отметил, что представители Запада стали часто заочно обвинять и навешивать ярлыки, используя диктат и манипуляции. По словам Небензи, мнение Запада в Совбезе искусственно выставляют единственно правильным. Российский постпред заявил, что подобная деструктивная деятельность не способствует единству.

Глава МИД Сергей Лавров во время переговоров с коллегой из Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом 7 сентября заявил, что Россия ценит страны, которые придерживаются национальных интересов даже под давлением Запада. Говоря о политике Бангладеш, российский министр отметил, что, несмотря на беспрецедентное давление по украинскому вопросу, страна придерживается в своей внешней политике исключительно опоры на свои национальные интересы.