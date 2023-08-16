Нью-Дели, 16 августа, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Украину не пригласили на саммит «Большой двадцатки» (G20) в Нью-Дели, так как на нём будут обсуждаться вопросы экономического развития, а не глобальной безопасности. Об этом 16 августа заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

Сергей Корсун ИА Регнум

На вопрос, почему в списке приглашённых на саммит стран нет Украины, он ответил: «G20 занимается проблемами глобального роста, развития. На саммите будут обсуждаться проблемы энергетики, удобрений, поставок продовольствия».

Индийский министр добавил, что G20 не занимается вопросами глобальной безопасности, для этого существует Совет Безопасности ООН.

Дипломат также напомнил, что приглашения на саммит уже разосланы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июня Джайшанкар заявил, что Индия не приглашала президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите в G20. Он отметил, что в саммите участвуют государства — члены G20, а также страны и организации, которых приглашает принимающая сторона. При этом список приглашённых был объявлен, когда Индия приняла председательство в организации, и после этого не пересматривался.

Индия председательствует в G20 с 1 декабря 2022 года. Саммит «двадцатки» пройдёт 9–10 сентября 2023 года в Нью-Дели.