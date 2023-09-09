Нью-Дели, 9 сентября, 2023, 04:06 — ИА Регнум. Лидеры и представители государств «Большой двадцатки» (G20) соберутся на саммите организации, который начинается 9 сентября в индийской столице Нью-Дели.

Иван Шилов ИА Регнум G20

Он продлится два дня. Участники мероприятия осудят ситуацию вокруг Украины, принятие Африканского союза в члены «Группы двадцати», положение развивающихся государств и стран Глобального Юга, а также глобальные вызовы, с которыми сталкивается мир. Кроме того, они затронут и другие темы.

Страной-председателем «Большой двадцатки» сейчас является Индия, а президентом организации — индийский премьер-министр Нарендра Моди. Глава правительства страны незадолго до начала саммита представил статью, в которой он написал, что руководство G20 пообещало расширить глобальный диалог и гарантировать право голосу каждому участнику собрания.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Дели для участия в саммите «Большой двадцатки». Он замещает на мероприятии российского президента Владимира Путина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проинформировал, что глава государства не собирается выступать на саммите G20, в том числе по видеосвязи. Во встрече также решил не участвовать председатель КНР Си Цзиньпин.

Вместо него в Нью-Дели отправили премьера Госсовета Китая Ли Цяна. Дмитрий Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин не договаривались по их решениям пропустить этот саммит. Агентство Bloomberg в свою очередь написало, что президент США Джо Байден хочет воспользоваться отсутствием лидеров России и Китая на встрече в Нью-Дели, чтобы улучшить отношения с рядом стран.