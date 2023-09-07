Вашингтон, 7 сентября, 2023, 18:08 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден намерен воспользоваться тем, что на саммите G20 в Нью-Дели не будет президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, и постарается улучшить отношения с рядом стран. Об этом 7 сентября сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Президент Джо Байден намерен воспользоваться отсутствием двух ключевых противников на встрече лидеров «Большой двадцатки» на этой неделе в Нью-Дели, чтобы начать новые переговоры со странами, на которых оказывали влияние Китай и Россия», — говорится в статье.

По данным журналистов, Байден планирует представить позицию Белого дома странам, которые стремятся сблизиться с КНР и заняли нейтральную позицию по конфликту на Украине. К ним относят Бразилию, Индию, Индонезию и ЮАР.

Сообщается, что Белый дом планирует использовать финансирование ряда направлений как мягкую силу. США планируют добиваться снижения долговых нагрузок у бедных стран и объявить о финансировании новых инфраструктурных проектов. Байден также намерен сделать ключевым вопросом расширение кредитования со стороны Всемирного банка, отметило издание.

При этом журналисты отметили, что поездка президента в Индию может сорваться, так как у его жены Джилл Байден был положительный результат теста на COVID-19. У американского лидера пока не выявили заражения, 6 сентября он заявил, что тест был отрицательным.

Как сообщало ИА Регнум, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 6 сентября сообщил, что Байден надеялся провести встречу с Си Цзиньпином на полях саммита в Индии. Американский президент заявил, что разочарован решением китайского лидера не приезжать в Нью-Дели.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 7 сентября сообщил, что Путин не планирует выступать на саммите G20 в том числе по видеосвязи. Российскую делегацию в Нью-Дели возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.