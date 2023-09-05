Москва, 5 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не координировал с лидером КНР Си Цзиньпином решения не ехать на саммит G20 в Индии. Об этом 5 сентября рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

«Исходя из собственных графиков», — ответил представитель Кремля на вопрос ТАСС, было ли принято решение лидеров не ехать в Нью-Дели в координации друг с другом или они руководствовались иными соображениями.

29 августа официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что министр иностранных дел Сергей Лавров по поручению Путина возглавит российскую делегацию на саммите G20.

Через несколько дней стало известно, что Пекин на саммите будет представлять премьер Госсовета Ли Цян. Си Цзиньпин в Индию не поедет.

При этом 4 сентября Песков, комментируя вероятность обращения Путина к участникам саммита G20 и саммита АСЕАН, указал, что решение о формате участия российского лидера в саммите «Большой двадцатки» пока не принято.

В то же время Bloomberg предположило, что отсутствием Путина и Си Цзиньпина воспользуется Евросоюз, который на саммите «двадцатки» попробует наладить контакты со странами Глобального Юга. В беседе с ИА Регнум ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Владимир Сотников отметил, что в настоящее время Европейский союз едва ли может сделать африканским странам какие-то выгодные предложения в обмен на их отдаление от Москвы и Пекина.