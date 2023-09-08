Саров, Нижегородская область, 8 сентября, 2023, 22:34 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин призвал предусмотреть средства на финансирование современных перспективных атомных проектов в России. Об этом он заявил в ходе встречи с молодыми учеными в Сарове (Нижегородская область).

Илья Питалев/POOL/ТАСС Владимир Путин (справа) во время встречи с молодыми учеными

Глава государства выслушал доклад одного из присутствующих специалистов, касающийся перспективных установок класса «мегасайенс». Понятие «мегасайенс» охватывает крупные дорогостоящие международные научные и исследовательские комплексы. Кроме того, именно так назвали класс уникальных научных установок в классификации Минобрнауки в Национальном проекте «Наука».

«Если мы для того, чтобы объекты атомной энергетики за рубежом возводить, находим приличные деньги… В Египте мы практически полностью финансируем проект, стоит $25 млрд. В Турции — $23-24 млрд, стопроцентное российское финансирование. Здесь-то для собственного развития мы должны найти средства», — сказал российский лидер.

Россия создает сеть уникальных проектов класса «мегасайенс», в том числе высокопоточный реактор ПИК, Сибирский кольцевой источник фотонов в Новосибирске, источник синхротронного излучения четвертого поколения «Сила» в Подмосковье, ускоритель NICA в Объединенном институте ядерных исследований в Дубне. Некоторые из них станут готовы к эксплуатации в 2024 году.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2022 года Владимир Путин подписал указ о начале в России десятилетия науки и технологий. Главными задачами инициативы станут «привлечение талантливой молодёжи в сферу исследования и разработок», а также «содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны».

8 февраля президент РФ на встрече с молодыми учеными заявил, что Россия не должна прятаться и замыкаться в сфере науки. Он также призвал ученых обеспечивать суверенитет страны в сфере науки и технологий.

В середине июля участники Форума будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» заявили, что Россия планирует добиваться максимальной независимости в сфере высоких технологий. Они отметили, что благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в стране создаются научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня.