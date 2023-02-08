Москва, 8 февраля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече с молодыми учеными 8 февраля заявил, что страна не будет прятаться и замыкаться в сфере науки.

Владимир Смирнов/POLL/РИА Новости Владимир Путин во время общения с молодыми учёными лауреатами премий в области науки и инноваций за 2022 год

По словам российского лидера, настоящие исследования пробьют себе дорогу, даже без публикаций в иностранной прессе. Основным критерием, как считают в научной среде, не может быть только публикация в иностранных журналах.

«Настоящее, важное, глубокое исследование для мировой науки, конечно, пробьет себе дорогу куда угодно, в том числе и в эту литературу», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, президент заверил, что в России исследовательская деятельность не превратится в работу «банно-прачечного комбината».

Путин ранее призвал молодых ученых обеспечивать суверенитет России в сфере науки и технологий. Страна, по заявлению президента, не должна зависеть от зарубежных исследований и разработок.

Глава государства ранее поддержал создание единой базы данных об исследованиях Арктики.

Подробнее: Путин поддержал идею создания единой базы данных по исследованиям Арктики

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер пообещал оказать поддержку ученым, ведущим разработки в сфере защиты страны от электромагнитного удара.