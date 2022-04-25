Москва, 25 апреля, 2022, 19:05 — ИА Регнум. В России ближайшие десять лет объявляются посвящёнными развитию науки и технологий. Соответствующий указ 25 апреля подписал президент страны Владимир Путин.

Kremlin.ru Путин в рабочем кабинете

«Объявить 2022–2031 гг. в РФ Десятилетием науки и технологий», — говорится в указе.

В документе сказано, что Десятилетие науки и технологий объявляется в стране «в целях усиления их роли в решении важнейших задач развития общества и страны, учитывая результаты, достигнутые в ходе проведения в 2021 году в России года науки и технологий».

Главными задачами этого нововведения названы «привлечение талантливой молодёжи в сферу исследования и разработок», «содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны».

Ещё одна цель — это «повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки» для граждан страны.