Москва, 14 июля, 2023, 19:36 — ИА Регнум. Россия намерена добиваться максимальной независимости в сфере высоких технологий. Об этом рассказали участники Форума будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир». Сегодня благодаря национальному проекту «Наука и университеты» в нашей стране создаются научно-образовательные центры (НОЦ) мирового уровня с первоклассными условиями для исследовательской работы.

permscience.ru Пермский НОЦ «Рациональное недропользование»

Полного технологического суверенитета нет ни у одной страны мира, так как для всех существует одна общая проблема: нет сочетания необходимых ресурсов, умов и условий для работы специалистов.

Во времена прорывных технологий и инноваций крайне важна поддержка научного сообщества и талантливых молодых ученых, способных генерировать новые идеи. Работа НОЦ именно на это и рассчитана. Добиться технологического суверенитета и импортозамещения в условиях колоссального санкционного давления на Россию — задача не из простых. Однако НОЦ крайне оперативно переориентировали векторы развития и продолжили прививать любовь к науке молодому поколению.

Например, весной этого года трое российских школьников, победивших в конкурсе «Наука. Территория героев», организованном нацпроектом «Наука и университеты», получили возможность лично увидеть, как работают лучшие российские ученые в этих центрах, и даже сами поучаствовали в исследованиях.

Так, для самого юного победителя Платона Мерсиянова, который побывал в Кузбасском государственном техническом университете, участвующем в программе НОЦ, стало сюрпризом, что в вузе есть даже Центр управления полётами.

ноц42. рф Платон Мерсиянов в НОЦ

Команда университета управляет небольшим орбитальным PocketCubeSat-спутником «Уголёк-300», разработанным кемеровскими школьниками.

Всего в России создана сеть из 15 таких центров, объединяющих разработчиков, производителей и заказчиков. Только за один прошлый год в НОЦах запатентовали более 3 тысяч изобретений, а более 2 тысяч единиц конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции передали для внедрения в производство, сообщили в Минобрнауки России.

Программы центров реализуются в 36 регионах, в них работают сотрудники 145 вузов, 140 научных организаций и 319 предприятий. Они трудятся в совершенно новых условиях, предоставляющих всё необходимое для изобретения и реализации проектов, которые необходимы для реальной экономики конкретного региона.

Всё это приближает достижение цели национального проекта «Наука и университеты» — вхождение России в десятку ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет создания эффективной системы высшего образования.

«Сегодня трудно переоценить роль и значимость научных исследований в развитии государства. Именно наука является фундаментом обеспечения технологического суверенитета и безопасности страны. Работа наших ученых уникальна и крайне важна для страны. Это подтверждает и объявленное президентом России Владимиром Путиным Десятилетие науки и технологий», — отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Возможности прорывных проектов российских ученых и взаимодействие с иностранными коллегами стали главными темами на Форуме будущих технологий «Вычисления и связь «Квантовый мир» в ходе панельной сессии «Технологический суверенитет и место России в международной науке: противоречие или синергия?».

Этот форум сегодня стал главной площадкой для обсуждения трендов развития новых технологий в России. Мероприятие проводится под эгидой Десятилетия науки и технологий, объявленного с 2022 года указом президента Владимира Путина. Операторами проекта выступили Росконгресс и Минцифры.

Эксперты в ходе мероприятия единодушно подчеркнули, что Россия столкнулась с небывалым давлением.

Как отметил директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, главное сегодня — не сломаться, не сдаваться и обгонять конкурентов, направляя силы и средства на развитие и собственный технологический прогресс.

При этом в ходе дискуссии специалисты сошлись во мнении, что для достижения технологического суверенитета необходимо построить свою технологическую экосистему.

«Россия должна в течение ближайших 10–15 лет выстроить свое технологическое пространство с объемом около одного миллиарда человек. Для этого нужны реальные партнерства с пространством доверия и без диктата. Монополии будут умирать. Многие наши технологии для этого уже готовы, например в области кибербезопасности и проекты «Росатома», — заявил президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков.

В свою очередь, помощник президента России Андрей Фурсенко указал, что «технологический суверенитет» — это точно не полная самодостаточность, но это безопасность в жизненно важных сферах страны».

Он подчеркнул, что сегодня огромную роль играет «цеховая солидарность», человеческие отношения решают многие вопросы.

Например, вопреки политической конъюнктуре отечественные ученые по-прежнему сотрудничают с коллегами за рубежом.

Директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников предположил, что ключевым элементом в любой области взаимодействия является доверие. Так, ядерные исследования и эксперименты невозможно провести в одиночку ни в одной стране, и, несмотря на санкции и политику, Дубна и ЦЕРН (Европейская организация ядерных исследований) продолжают работать вместе.

Https://belregion.ru/ НОЦ «Бирюч»

Эксперты сошлись во мнении, что в России уже создана своя технологическая среда, которая интересна для партнеров, однако нужно всегда определять приоритеты. И, учитывая, что проблем с финансированием нет, это позволит создавать то, что конкурентоспособно и чем можно обмениваться.

Так, ученый Сибирского государственного индустриального университета Виктор Корнеев разработал и запатентовал буровзрывную технологию ведения горных работ в космических условиях: на Луне и Марсе. По словам специалиста, разработанная технология не имеет аналогов в мире и может заинтересовать многих.

Патент удалось получить после того, как ученый смог обосновать техническую возможность осуществления взрыва при колебании температуры на поверхности Луны от +127 °С днем до –173 °С ночью.

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Наука и университеты» в стране работают 15 научно-образовательных центров мирового уровня по 69 направлениям. Открываются молодежные лаборатории, а в научных исследованиях принимают участие студенты различных вузов. Они совершают открытия и создают продукты, которые уже внедряются на производства.