Брянск, 8 сентября, 2023, 18:04 — ИА Регнум. Российские средства ПВО 8 сентября обнаружили и перехватили три беспилотника ВСУ самолётного типа над Брянском, сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram-канале

Иван Шилов ИА Регнум

«Около 17:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз вечером 8 сентября сообщил, что силы ПВО сбили дрон ВСУ на подлёте к Выгоничскому району. Обломки БПЛА не нанесли никакого ущерба. Он также сообщил об одном подавленном силами РЭБ беспилотнике, который пытался атаковать промышленный объект в Брянске. Из-за падения обломков произошло возгорание, никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в течение дня 7 сентября над Брянской областью сбили шесть беспилотников. Для этого использовали как силы ПВО, так и средства РЭБ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 5 сентября заявил, что ВСУ совершают террористические акты против гражданских объектов в России, чтобы выдать это за победы, так как на фронте у украинской стороны большие провалы. Он добавил, что украинская армия за три месяца потеряла более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц вооружения.