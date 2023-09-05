Москва, 5 сентября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. ВСУ наносят удары по гражданским объектам в России, выдавая террористические акты за победы, чтобы скрыть провалы на фронте, заявил министр обороны Сергей Шойгу 5 сентября на селекторном совещании с командованием Вооружённых сил.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Пытаясь скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы», — сказал он.

Шойгу добавил, что украинская армия за три месяца попыток начать контрнаступление потеряла более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он также сообщил, что российские подразделения за последний месяц сбили 159 реактивных снарядов HIMARS, более тысячи беспилотников и 13 крылатых ракет противника.

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