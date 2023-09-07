Брянск, 7 сентября, 2023, 22:38 — ИА Регнум. Российские военные пресекли атаку беспилотного летального аппарата (БПЛА) самолетного типа в Выгоничском районе в Брянской области, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — написал губернатор.

Глава региона уточнил, что пострадавших и разрушений не выявлено. Это уже шестой по счёту сбитый в области дрон.

Ранее два беспилотника были сбиты возле железнодорожного вокзала Брянска, а еще один БПЛА атаковал промышленный объект в городе.

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября на территорию военной базы в Волгоградской области упал дрон самолётного типа. Аппарат при падении задел молниеотвод. Разрушений и жертв удалось избежать.

Кроме того, два БПЛА были сбиты в Ростовской области. Обломки одного из них упали в центральной части Ростова-на-Дону. Они вызвали возгорание на земле, повредили несколько автомобилей и зданий.

На месте крушения фрагментов сбитого дрона ввели режим чрезвычайной ситуации. Жителям домов, которые получили повреждения, пообещали предоставить жильё в маневренном фонде.