Берлин, 8 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что будущее Украины связано Североатлантическим альянсом (НАТО), однако сначала необходимо закончить конфликт. Она заявила об этом 8 сентября медиагруппе Funke.

Иван Шилов ИА REGNUM Анналена Бербок

«Будущее Украины связано не только с Евросоюзом, но и с НАТО», — сказала министр.

Бербок отметила, что входящие в альянс государства обязаны защищать каждый квадратный сантиметр его территории. По этой причине Украину не могут принять в альянс, пока она участвует в военном конфликте, подчеркнула дипломат.

Говоря о перспективах вступления Украины в ЕС, Бербок отметила, что, по её мнению, в этом вопросе главное, когда это произойдёт. Она напомнила, что у Киева есть статус кандидата на вхождение в объединение, и добавила, что украинские власти показывают «серьёзные усилия в деле реализации реформ».

При этом Бербок усомнилась, что Украина войдёт в ЕС в 2030 году, так как в этом вопросе не может быть послаблений.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский заявил, что Украина сможет вступить в НАТО только по окончании военных действий и когда её границы станут стабильными. Он отметил, что при решении опроса о вступлении Киева в альянс будет рассматриваться, как украинская сторона сможет укрепить НАТО.

Журнал Newsweek со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины 23 июля написал, что слов «НАТО» и «членство» применительно к Украине не было в первоначальном варианте итогового заявления саммита альянса в Вильнюсе. Источник уточнил, что при этом в документе говорилось о будущем включении Украины в Евроатлантическое сообщество.

До в НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.