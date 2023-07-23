Вильнюс, 23 июля, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Слов «НАТО» и «членство» применительно к Украине не было в первоначальном варианте итогового заявления саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе. Об этом сообщил журнал Newsweek со ссылкой на источник, близкий к администрации президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам источника, в документе говорилось о будущем включении Украины в Евроатлантическое сообщество.

«Они не хотели использовать слово «членство». И они не хотели использовать слово «НАТО», — добавил собеседник издания.

Отмечается, что из-за расплывчатости итогового Вильнюсского коммюнике у Киева остались опасения, что членство в альянсе не столь близко, как бы хотелось.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита заявил, что приглашение в альянс Украине направят после того, как все союзники сочтут условия для вступления выполненными. Киеву необходимо модернизировать и реформировать институты обороны и безопасности, отметил он, но в альянсе никогда не обозначают временные рамки для процесса вступления.

Сейчас Украина ближе к НАТО, чем когда-либо ранее, сказал генсек.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в НАТО не раз подчёркивали, что Украину не примут в альянс до тех пор, пока страна находится в состоянии конфликта. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО представляет большую опасность для Европы.