Прага, 31 августа, 2023, 19:14 — ИА Регнум. Украина сможет вступить в НАТО, когда боевые действия прекратятся, а границы страны станут стабильными, заявил 31 августа представитель Чехии в альянсе Якуб Ландовский.

При этом он отметил, что определять границы Украины должны её собственные власти.

«В конечном счёте единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос о том, где должна проходить граница, является Украина. Все остальные не должны даже и комментировать этот вопрос», — цитирует Ландовского Bloomberg.

Также при решении вопроса о вступлении Украины в НАТО будет рассматриваться, какой вклад Киев сможет внести в укреплении безопасности территории альянса, отметил представитель Чехии.

Подписание формального мирного соглашения между Москвой и Киевом обязательным для вступления Украины в НАТО являться не будет, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 15 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы получить членство в альянсе быстрее в обмен на уступку России части своих территорий, поскольку такая уступка помогла бы прекратить конфликт. Позднее Йенссен извинился за это высказывание.

На саммите НАТО, который проходил в июле 2023 года в Вильнюсе, страны-члены альянса пообещали продолжать оказывать Украине военную поддержку, но вопреки просьбам Киева не стали приглашать Украину в альянс. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также отметил, что если Киев не сможет одержать победу в военном конфликте, то вопрос о вступлении Украины в альянс станет «неактуальным».

Конфликт на территории Украины может быть в ближайшие месяцы заморожен, а Киев, вероятно, формально или неформально откажется от четырёх своих бывших регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, после чего получит от Запада гарантии безопасности в отношении оставшейся территории, отметил ранее обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек.