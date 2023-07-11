Москва, 11 июля, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Возможность выступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО) — это большая опасность для безопасности в Европе. Об этом 11 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности вхождения Украины в альянс в ускоренном режиме.

Песков подчеркнул, что лица, которые собираются принимать такое решение, должны отдавать себе в этом отчёт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее генсек альянса Йенс Столтенберг предложил отменить для Украины план действий по членству в НАТО. По его словам, это позволит сократить процесс вхождения Киева в блок.

До этого глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в лучшем случае получить от саммита в Вильнюсе лишь гарантии дальнейшей военной помощи. Он напомнил, что ранее Вашингтон и Лондон чётко дали понять украинским властям, что для этого Киеву придётся соблюдать необходимые критерии.

Перед этим Зеленский рассказал, что Украина ожидает от саммита НАТО в Вильнюсе чётких алгоритмов для получения членства в блоке. По его мнению, Киев это заслужил.