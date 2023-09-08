Донецк, 8 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Игнорировавший соответствующий вопрос депутата Европарламента Генсек НАТО Йенс Столтенберг этим подтвердил, что украинская армия в ходе военного конфликта потеряла полмиллиона военных. Об этом 8 сентября заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«На заседании Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине, который, собственного говоря, НАТО и развязало», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Гагин уточнил, что также Столтенберг заявил, что никто не обещал, что будет легко и просто, так как российские военные грамотно создали свою оборону.

По мнению советника, такое хладнокровие может являться свидетельством того, что кто-то «очищает» территорию Украины от её населения для чего-то.

«Подождём, посмотрим», — добавил Гагин.

Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что считает неправдой заявления Столтенберга о постепенном захвате Украиной территорий. По оценке парламентария, за время конфликта погибли не менее полмиллиона военных ВСУ, а Киев в ходе мобилизации направлял повестки даже людям с ограниченными возможностями.

В ответ генсек НАТО заявил, что «никто никогда и не говорил, что будет легко», и добавил, что, по его мнению, сразу было понятно, что украинское контрнаступление будет «кровавым и сложным».

Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. ОН уточнил, что имеет в виду именно прямые потери.

Министр обороны России Серей Шойгу 4 сентября рассказал, что украинские войска с момента начала контрнаступления в июне потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи, чтобы скрыть провал наступления.