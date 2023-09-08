Гагин: Столтенберг молчанием подтвердил гибель 500 тыс. украинских военных
Донецк, 8 сентября, 2023, 11:19 — ИА Регнум. Игнорировавший соответствующий вопрос депутата Европарламента Генсек НАТО Йенс Столтенберг этим подтвердил, что украинская армия в ходе военного конфликта потеряла полмиллиона военных. Об этом 8 сентября заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
«На заседании Европарламента генсек НАТО Йенс Столтенберг своим молчанием подтвердил гибель полумиллиона украинских военнослужащих за время военного конфликта на Украине, который, собственного говоря, НАТО и развязало», — сказал он в беседе с РИА Новости.
Гагин уточнил, что также Столтенберг заявил, что никто не обещал, что будет легко и просто, так как российские военные грамотно создали свою оборону.
По мнению советника, такое хладнокровие может являться свидетельством того, что кто-то «очищает» территорию Украины от её населения для чего-то.
«Подождём, посмотрим», — добавил Гагин.
Ранее на заседании Европарламента депутат от Ирландии Клэр Дейли заявила, что считает неправдой заявления Столтенберга о постепенном захвате Украиной территорий. По оценке парламентария, за время конфликта погибли не менее полмиллиона военных ВСУ, а Киев в ходе мобилизации направлял повестки даже людям с ограниченными возможностями.
В ответ генсек НАТО заявил, что «никто никогда и не говорил, что будет легко», и добавил, что, по его мнению, сразу было понятно, что украинское контрнаступление будет «кровавым и сложным».
Как сообщало ИА Регнум, 7 сентября бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери ВСУ к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. ОН уточнил, что имеет в виду именно прямые потери.
Министр обороны России Серей Шойгу 4 сентября рассказал, что украинские войска с момента начала контрнаступления в июне потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. По его словам, ВСУ атакуют гражданские объекты и выдают это за военные успехи, чтобы скрыть провал наступления.