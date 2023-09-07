Киев, 7 сентября, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тысяч человек, заявил 7 сентября экс-премьер Украины Николай Азаров в эфире канала «Мрия».

Global Look Press/Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency

«Прямых потерь [ВСУ] убитыми 350–450 тысяч, и очевидный прогноз, что к концу года цифра в полмиллиона будет превзойдена», — заявил Азаров.

Он отметил, что 500 тысяч человек — это население крупного областного центра на Украине.

Азаров подчеркнул, что речь идёт именно о прямых потерях, отметив, что в ВСУ убитых специально записывают без вести пропавшими, чтобы не выплачивать пособия.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления потеряли более 66 тысяч человек. Также он заявил, что украинская армия лишилась 7,6 тыс. единиц вооружения с начала июньской попытки контрнаступления.

ВСУ только за первые два месяца контрнаступления потеряли свыше 43 тыс. военных, уточнило Минобороны. За два месяца они лишились 4,9 тыс. единиц техники.

Алексей Резников 4 сентября на фоне заявления об уходе с поста министра обороны Украины заявил, что ежедневные затраты украинской стороны на обеспечение боевых действий составляют $100 млн.

В Крыму отставку Резникова связали с провалом контрнаступления ВСУ. Провал контрнаступления ВСУ констатировал президент Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.