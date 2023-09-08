Вашингтон, 8 сентября, 2023, 06:35 — ИА Регнум. Внутри Вооружённых сил Украины обсуждается возможность свержения украинского президента Владимира Зеленского, написал 7 сентября в своём микроблоге бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он также напомнил, что в армии Киева с начала конфликта погибло уже 400 тысяч человек. Эксперт призвал власти Украины заключить мирное соглашение с Россией, чтобы прекратить кровопролитие.

Как сообщало ИА Регнум, 8 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины ликвидируют американские спецслужбы. По словам эксперта, они пойдут на такой шаг из-за провалов, допущенных украинским лидером.

26 августа Джонсон допустил, что ошибочные действия главы Украины могут привести к бунту военных ВСУ. Он предположил, что этот конфликт должен обостриться уже в ближайшее время.

30 августа бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что украинский президент не доживёт до завершения вооружённого конфликта Киева с Россией. Эксперт считает, что президент мог бы избежать такой участи, если бы ушёл в отставку, уехал бы за границу и скрылся бы из виду.