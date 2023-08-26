Вашингтон, 26 августа, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Украинские военные могут восстать против президента Украины Владимира Зеленского из-за провалов на поле боя. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue works высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Он считает, что конфликт украинского лидера с военными обострится уже в ближайшее время.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Эксперт отметил, что в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) растёт недовольство из-за отсутствия прогресса на фронте.

Джонсон считает, что в провале контрнаступления ВСУ военное руководство, вероятнее всего, обвинит киевские власти.

«Всё начнётся с того, что политики начнут винить во всём ВСУ, а военные — руководство страны. Не стоит забывать, что у первых есть оружие, а у вторых — нет», ― подчеркнул бывший аналитик ЦРУ.

Также Джонсон считает, что пока Зеленский стоит у власти говорить о возможном урегулировании конфликта нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Джонсон заявил, что американские спецслужбы ликвидируют Зеленского за его провалы. Эксперт убеждён, что украинскому лидеру недолго осталось жить, а в изгнание ему уйти не позволят. Как полагает бывший аналитик ЦРУ, скорее всего, политика уничтожат, устроив взрыв в его штаб-квартире, а выдадут это за удар российской ракеты.

Также эксперт предположил, что украинского президента свергнут или убьют из-за отказа от мирных переговоров с Россией. В качестве наиболее вероятных сценариев он назвал переворот и потерю Зеленским власти, второй возможный вариант — его убийство. Он отметил, что политик вряд ли передумает и начнёт договариваться с Россией.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с ИА Регнум не исключил, что вашингтонские кураторы, которых начал раздражать терроризм против гражданских, используемый киевской властью, в один прекрасный момент решат избавиться от президента Украины.

Недавно один из слушателей немецкой общественной радиостанции Deutschlandfunk (DLF) предложил свой довольно простой вариант урегулирования украинского конфликта. Он заявил, что для этого необходимо арестовать Зеленского и всю его панду преступников и жестоко с ним расправиться. За такое резкое высказывание радиостанции пришлось извиняться. Заявление мужчины позднее удалили из открытого доступа.