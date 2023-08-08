Вашингтон, 8 августа, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Американские спецслужбы ликвидируют президента Украины Владимира Зеленского за его провалы. Такое мнение 8 августа высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted.

Константин Сазончик/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», — сказал он.

Джонсон отметил, что спецслужбы США часто осуществляют устранение своих марионеточных лидеров в других странах после того, как те перестают приносить пользу. По мнению экс-агента, в скором времени такая же участь уготована украинскому лидеру из-за провалов украинских войск и его неспособности провести успешное контрнаступление.

Джонсон назвал самым вероятным вариантом такого развития событий взрыв в штаб-квартире Зеленского. Эту атаку попытаются выдать за удар российской ракеты, добавил аналитик.

«Но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Киеву невыгодно прекращение военных действий. Он уточнил, что их прекращение или заморозка угрожают лично президенту Украины.

До этого обозреватель журнала American Thinker Джонстон Хервуд написал, что провал контрнаступления украинской армии заставит западные страны требовать от Зеленского начать мирные переговоры с Россией. При этом, по мнению журналиста, отказ украинского президента от диалога с Москвой может привести к «совершенно непредсказуемым» последствиям.