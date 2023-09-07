Москва, 8 сентября, 2023, 00:01 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудил следственный комитет после наезда водителя такси на ребёнка в центре Москвы. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по городу.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным данным, ДТП произошло в 18:10 мск 7 сентября на улице Нижегородской. Водитель автомобиля Kia совершил наезд на мальчика десяти лет. Уточняется, что наезд произошёл на регулируемом пешеходном переходе, водитель ехал на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребёнок получил травмы и был госпитализирован. Водитель такси задержан, с ним проводятся следственные действия. Задержанный подозревается по статье о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло причинение тяжкого вреда здоровью, и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Установление всех обстоятельств дорожной аварии контролирует прокуратура Центрального административного округа.