Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 21:14 — ИА Регнум. Движение транспорта по трассе «Скандинавия» перекрытое после ДТП с участием грузовика и группы велосипедисток, полностью восстановили.

«Движение на трассе в сторону Выборга открыто в штатном режиме по трём полосам. Движение в сторону Санкт-Петербурга также осуществляется без ограничений», — рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Как сообщало ИА Регнум, о гибели двоих детей в ДТП на трассе «Скандинавия» стало известно 7 сентября. По изначальным данным, фура наехала на группу велосипедисток Школы олимпийского резерва, травмы получили несколько человек, в том числе тренер Юрий Воробейников. На место аварии прибыли два борта санавиации. Полиция задержала и допросила водителя фуры, следователи возбудили уголовное дело.

Позднее стало известно, что тренер погибших велосипедисток не имел допуска к тренировке на скоростной трассе, он ни с кем это не согласовал. Глава Федерации велоспорта России Вячеслав Екимов заявил, что отсутствие у тренера даже формального разрешения выводить группу на автомагистраль подтвердил директор интерната спортивной школы.

Также в ГИБДД раскрыли подробности случившегося. Оказалось, что в группу спортсменок въехал не грузовик, как сообщалось изначально, а автомобиль сопровождения после того, как в неё врезалась фура.