Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. На место ДТП с фурой и группой детей-велосипедистов вылетели два борта санавиации. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Прокуратура Ленинградской области/ТАСС

«Два борта санитарной авиации «Хели-драйв» вылетели на место ДТП с велосипедистами», — рассказал собеседник.

Известно о двух погибших и шести пострадавших в тяжёлом состоянии.

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Как сообщало ИА Регнум, авария на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошла ранее сегодня, 7 сентября. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в колонну из 11 детей-велосипедисток 14–15 лет и тренера из Школы олимпийского резерва. На месте происшествия работают экстренные службы.