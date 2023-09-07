Два борта санавиации вылетели на место ДТП с велосипедистами в Ленобласти
Два борта санавиации вылетели на место ДТП с детьми-велосипедистами в Ленобласти
Выборг, Ленинградская область, 7 сентября, 2023, 12:31 — ИА Регнум. На место ДТП с фурой и группой детей-велосипедистов вылетели два борта санавиации. Об этом сообщил источник ИА Регнум.
Прокуратура Ленинградской области/ТАСС
«Два борта санитарной авиации «Хели-драйв» вылетели на место ДТП с велосипедистами», — рассказал собеседник.
Известно о двух погибших и шести пострадавших в тяжёлом состоянии.
Как сообщало ИА Регнум, авария на трассе «Скандинавия» под Выборгом произошла ранее сегодня, 7 сентября. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в колонну из 11 детей-велосипедисток 14–15 лет и тренера из Школы олимпийского резерва. На месте происшествия работают экстренные службы.