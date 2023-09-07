Вашингтон, 7 сентября, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Украинский конфликт завершится на российских условиях. Такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал американский журналист Джексон Хинкл.

«Всё закончится так, как захочет Россия», ― подчеркнул он.

При этом, уверен Хинкл, Киев неминуемо потеряет ещё ряд городов и территорий.

«Я думаю, Польша может зайти с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия присоединит в том числе и Киев», ― поделился размышлениями журналист.

По его мнению, если киевские власти не прекратят боевые действия, Украина может потерять также контроль над Харьковом и Одессой.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российские военные займут Одессу и Харьков в случае затягивания конфликта на Украине. Он подчеркнул, что Москва работает над достижением заявленных целей специальной военной операции, в то время как ни Киев, ни Вашингтон не могут этому помешать.

Риттер напомнил, что ранее Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области стали частями России, и подчеркнул, что если киевские власти продолжат затягивать конфликт, рискуют потерять ещё большую территорию.

Эксперт также считает, что после окончания российской специальной военной операции часть территории Украины могут захватить Польша и Венгрия.

Старший научный сотрудник Института Катона (США) по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер придерживается такого же мнения. Он считает, что провал контрнаступления ВСУ и успехи российской армии свидетельствуют от том, что Зеленский не только не сможет вернуть страну к границам 1991 года, но и должен готовиться к новым территориальным потерям.

Начать готовиться к дальнейшему административному делению частей Украины, оставшихся под контролем Киева, президенту страны Владимиру Зеленскому посоветовал глава крымского парламента Владимир Константинов. Он считает, что результатом такого деления станет уход ряда регионов из-под власти Киева, в частности Харькова, Екатеринослава, Николаева и Одессы.