Вашингтон, 5 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. Российские военные займут Одессу и Харьков в случае затягивания конфликта на Украине, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. В своей статье 5 сентября он написал, что Россия работает над достижением заявленных целей специальной военной операции, в то время как ни Киев, ни Вашингтон не могут этому помешать.

Иван Шилов ИА REGNUM

Риттер напомнил, что ранее Крым, Донбасс, Запорожская и Херсонская области стали частями России, и если «Киев продолжит затягивать конфликт, рискует потерять ещё большую территорию». При этом, по его мнению, вступить на путь мира станет возможно только, когда они примут реальность такой, какая она есть.

«Чем дольше Киев и его западные партнёры будут затягивать конфликт, тем больше пострадает Украина. Настало время им вступить на путь мира и восстановления. Но это может произойти только тогда, когда Украина сдастся и примет реальность такой, какая она есть», — подытожил Риттер в своей публикации для телеканала RT.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября он назвал нереальным желание НАТО изгнать Россию из Крыма. Риттер заявил, что альянс будет считать победой в конфликте только добровольное оставление Россией освобождённых территорий, включая Крым, однако это нереально.

Перед этим, 24 августа, бывший разведчик уже прогнозировал потерю Украиной Одессы. Тогда он заявил, что российские военные освободят город, как только ВСУ отступят за Днепр. По мнению бывшего разведчика, боевые действия в дальнейшем будут развиваться именно в этом направлении. Риттер отметил, что Киеву необходимо понять неизбежность потери выхода к Чёрному морю и Харькова, если он продолжит отказываться от мирных переговоров.

Также Риттер заявлял, что украинский президент Владимир Зеленский не переживёт вооружённый конфликт с Россией. По мнению бывшего разведчика, если бы киевский лидер был умнее, ушёл бы в отставку и уехал бы за границу, чтобы скрыться в одном из домов за несколько миллионов долларов, купленных на деньги украинского народа и налогов граждан США.