Вашингтон, 27 июля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Провал контрнаступления ВСУ и успехи российской армии свидетельствуют от том, что президент Украины Владимир Зеленский не только не сможет вернуть страну к границам 1991 года, но и должен готовиться к новым территориальным потерям. Об этом заявил старший научный сотрудник Института Катона (США) по вопросам безопасности Тед Гален Карпентер в статье, опубликованной 27 июля изданием 19FortyFive.

EPA/HOLLIE ADAMS/POOL/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Сильно захлёбывающееся наступление Киева является последним свидетельством того, что надежды НАТО на украинскую победу и вывод российских войск были иллюзией», — отметил он.

Карпентер сообщил, что на Западе ожидали быстрого военного триумфа Украины, но просчитались, а мощная российская армия сводит на нет все попытки ВСУ добиться успехов. Он напомнил, что у России больше ресурсов и многочисленнее население.

«Если боевые действия продолжатся, наиболее вероятным исходом будет окончательная победа России», — пришёл к выводу эксперт.

Он также заявил, что есть риск непосредственного вмешательства в конфликт стран НАТО. Чтобы этого избежать, Карпентер считает оптимальным вариантом раздел Украины по корейскому сценарию. Он напомнил, что 27 июля исполнилось 70 лет, как завершилась война на Корейском полуострове, после чего образовались КНДР и Южная Корея. При этом, как отметил эксперт, Зеленскому в случае замораживания конфликта придётся отказаться от части территорий и согласиться на нейтральный статус Украины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее консультант лондонского Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гади отметил, что ВСУ при контрнаступлении столкнулись с очень укреплённой линией обороны. Это стало нерешаемой проблемой, и ни одна страна мира не имеет опыта прорыва такой системы обороны, которую выстроила российская армия.

Гади добавил, что украинским военным приходится постоянно передвигаться пешком, так как любая техника вблизи с линей фронта оказывается под ударом. В том числе бойцам ВСУ приходится на руках подносить боеприпасы на свои позиции.