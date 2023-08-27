Вашингтон, 27 августа, 2023, 16:31 — ИА Регнум. После окончания российской специальной военной операции Польша и Венгрия могут захватить часть территории Украины. Такое мнение 27 августа высказал экс-разведчик американской армии Скотт Риттер в эфире Dialogue works.

Иван Шилов ИА Регнум

«Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? <…> Их ничто не остановит», — сказал он.

Эксперт отметил, что из-за действий расположенных по соседству стран Украина может потерять значительные территории, также киевские власти, по его мнению, не смогут продолжать контролировать прибрежные города, в том числе Николаев и Одессу, если не начнут в ближайшее время переговоры по мирному разрешению конфликта.

«Всё, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства», — заключил Риттер.

Как сообщало ИА Регнум, 14 августа экс — агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что, в случае вторжения Польши на Западную Украину, Россия может изменить цели СВО и сдвинуть границы в западном направлении. По его мнению, сейчас главной целью российских войск является ослабление ВСУ.

Политолог Владимир Шаповалов 9 августа заявил ИА Регнум, что все действия Польши в рамках украинского конфликта прямо или косвенно направлены на экспансию на восток и захват Западной Украины. Он также сравнил украинского лидера Владимира Зеленского с Петлюрой, который в своё время подарил Польше Западную Украину для заключения антисоветского и антибольшевистского союза.

Перед этим бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что после разгрома ВСУ самым опасным сценарием развития ситуации станет ввод польских войск в западные регионы Украины. По мнению эксперта, в этом случае начнётся прямое столкновение между НАТО и Россией.