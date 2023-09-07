Вашингтон, 7 сентября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Белом доме полагают, что контрнаступление украинской армии может продолжаться ещё в течение шести-семи недель. Об этом 7 сентября написал британский журнал Economist.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Один чиновник из администрации (президента США Джо) Байдена заявил, что у Украины около шести-семи недель боёв перед тем, как её наступление завершится», — указывается в статье.

Как утверждается в статье, чиновники в Вашингтоне спорят, каких успехов могут добиться за этот период украинские войска. При этом часть из них полагает, что бросившие в бой большую часть резервов и потерявшие огромное количество личного состава ВСУ «вряд ли смогут далеко продвинуться».

В то же время отмечается, что аналитик разведывательного управления минобороны США (DIA) Трент Мол счёл реалистичным прорыв украинскими войсками российских линий обороны к концу года. Вместе с тем он добавил, что из-за ограниченных запасов боеприпасов и на фоне ухудшения погодных условий ВСУ будет «очень сложно» этого добиться.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мол признал, что Вашингтон недооценил Вооружённые силы России перед началом контрнаступления украинских войск. По его мнению, большая часть российских оборонных укреплений все ещё не затронута наступлением Украины.

До этого бывший глава украинского правительства Николай Азаров заявил, что потери украинских военных к концу 2023 года могут превысить 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что имеет в виду именно безвозвратные потери.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось полным провалом. Глава государства указал, что рассчитывает на то, что оно и далее будет неудачным.

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу позднее рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр уточнил, что для того, чтобы скрыть провал наступления, украинские войска осуществляют атаки на гражданские объекты, выдавая их за военные успехи.