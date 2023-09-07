Вашингтон, 7 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. Аналитик разведывательного управления Пентагона (DIA) Трент Мол признал, что власти США недооценили российские войска в преддверии контрнаступления ВСУ. Об этом 7 сентября написал британский журнал Economist.

Иван Шилов ИА Регнум

«Он (Мол) признал, что американские и украинские должностные лица не смогли оценить глубину обороны России и как сложно Украине будет «пробить» её бронетехникой», — отмечается в публикации.

Аналитик подчеркнул, что большая часть российских оборонных укреплений всё ещё осталась нетронутой в ходе украинского контрнаступления.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американский политолог Джон Миршаймер написал, что Киев обвинит в провале контрнаступления ВСУ Запад, подтолкнувший украинские власти на этот шаг. По мнению эксперта, это может быть верно только отчасти, так как у Украины есть свобода действий и возможность противостоять давлению США.

До этого экс-премьер Украины Николай Азаров указал, что потери ВСУ к концу года могут превысить 500 тысяч человек. По его словам, это только прямые потери.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинских войск обернулось полным провалом. Он выразил надежду на то, что оно и далее будет неудачным.

Минобороны России Сергей Шойгу позднее в этот же день рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли свыше 66 тыс. военных и 7,6 тыс. единиц вооружения. Он добавил, что для того, чтобы скрыть провал наступления, украинская армия совершает атаки на гражданские объекты, выдавая это за военные успехи.