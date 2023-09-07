Вашингтон, 7 сентября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Власти Украины обвинят в провале контрнаступления ВСУ западные страны, которые подтолкнули Киев на эти заранее провальные действия. Об этом 7 сентября написал американский политолог Джон Миршаймер на платформе Substack.

Иван Шилов ИА Регнум

«Многие украинцы обвинят Запад в том, что он заставил их начать блицкриг, не предоставив необходимого вооружения», — написал он.

По мнению политолога, частично в сложившейся ситуации виновен Запад, однако киевские власти имеют свободу действия и могли бы противостоять давлению со стороны Вашингтона, так как для них это вопрос жизни или смерти.

Украинским войскам стоило оставаться в обороне, что позволило бы им избежать огромных потерь и повысило бы шансы на сохранение захваченной территории, отметил Миршаймер.

Он уточнил, что считает лучшим вариантом для Киева мирные переговоры, вероятность которых невелика, потому что украинские власти не хотят принять условия России.

«Ситуация станет только хуже для Украины, если конфликт продолжится. Впереди тьма», — заключил политолог.

Как сообщало, ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что потери украинской армии к концу года могут превысить 500 тысяч человек. Он подчеркнул, что говорит именно о невозвратных потерях, и добавил, что в ВСУ убитых записывают без вести пропавшими, чтобы не выплачивать пособия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 7 сентября заявил, что Вашингтон увидел «заметный прогресс» в контрнаступлении ВСУ. По его утверждению, это можно считать обнадёживающим.

Президент России Владимир Путин 4 сентября заявил, что контрнаступление украинские войска обернулось полным провалом. В свою очередь, глава минобороны России Сергей Шойгу рассказал, что с момента начала контрнаступления в июне ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц вооружения. Министр уточнил, что для сокрытия провала наступательных операций украинская армия атакует гражданские объекты и выдаёт это за военные успехи.