Москва, 7 сентября, 2023, 13:43 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки успешно отбили 14 попыток атак ВСУ в районе Вербового и Работино, украинская армия за это время потеряла на запорожском и херсонском направлениях в зоне спецоперации до 135 военнослужащих. Об этом 7 сентября сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии в течение прошедших суток отражено 14 атак ВСУ в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области», — сказал он.

Военный уточнил, что в общей сложности на этом направлении за сутки было ликвидировано до 110 военнослужащих украинской армии, а также два танка, четыре БМП, две бронемашины, три автомобиля, американские САУ М109 Paladin и гаубица М777, САУ «Гвоздика», гаубицы FH-70 производства Великобритании, «Мста-Б» и Д-30, а также станция РЭБ «Буковель-AD».

Конашеков отметил, что на Херсонском направлении российские войска огнём уничтожили до 25 военных ВСУ, два автомобиля и две американские артиллерийские системы М777.

«Кроме того, на острове Переяславский уничтожены три украинские диверсионно-разведывательные группы из состава 126-й бригады территориальной обороны», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября Конашенков рассказал, что украинские войска за сутки потеряли на запорожском и херсонском направлениях до 105 военных. Он уточнил, что на запорожском направлении за сутки ВС России отразили четыре попытки атак ВСУ в районе Вербового и Работино.

Военный также отметил, что за сутки тактическое положение российских военных на запорожском направлении не изменилось. По его словам, украинские войска потеряли на этом направлении до 40 военных.