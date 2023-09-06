Москва, 6 сентября, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Потери ВСУ на запорожском и херсонском направлениях составили до 105 военных за сутки, сообщил 6 сентября на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

На запорожском направлении российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ в районах сёл Вербовое и Работино в Запорожской области. За сутки изменений в тактическом положении российских войск не произошло.

Потери ВСУ за сутки составили на этом направлении до 40 военных. Кроме того, российские военные уничтожили танк, две боевые бронемашины и два пикапа ВСУ.

Также ВСУ потеряли две артсистемы М777 и три САУ М109 Paladin американского производства, орудие FH-70 британского производства, две гаубицы «Мста-Б», два орудия Д-30 и две САУ «Гвоздика».

«На херсонском направлении в результате ударов авиации и огня российской артиллерии потери противника составили до 65 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и гаубица «Мста-Б», — заявил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, в районе Работино российские военные успешно отбили несколько атак ВСУ, рассказал 6 сентября глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Украинская армия вынуждена была отступить.

Он отметил, что за Работино продолжаются ожесточённые боестолкновения. Украинские силы пытаются закрепиться на северных окраинах села, российские военные удерживают юго-западные окраины и заняли все господствующие высоты южнее Работино.