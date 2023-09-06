Москва, 6 сентября, 2023, 18:19 — ИА Регнум. Компания «Газпром» категорически не согласна с заявлением министерства энергетики Молдавии об отказе платить большую часть долга за полученный газ на основании результатов аудита задолженности. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба российской компании.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», — говорится в заявлении.

В компании указали на то, что аудит не прошёл утверждения в Наблюдательном совете АО «Молдовагаз», несмотря на то что это предусмотрено контрактом. Кроме того, молдавская сторона нарушила договорённости, не согласовав выбор аудиторов с «Газпром» и «Молдовагазом». Пресс-служба напомнила, что задолженность регулярно подтверждалась документально актами «Газпрома» и «Молдовагаза», а также решениями международного арбитража.

«Выводы аудитора не могут каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», — подчеркнули в российской энергетической компании.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что аудит задолженности перед «Газпромом» не подтвердил львиную долю претензий российской компании. По его словам, $276 млн не имеют документального подтверждения, кроме того, долг в размере порядка $400 млн нельзя взыскивать из-за прошедшего срока давности. Он предложил заплатить $8,6 млн вместо $709 млн и закрыть вопрос.

Долг за газ копился с 2011 года. В октябре 2022-го, когда Молдавии пришлось продлевать контракт на поставку газа, «Газпром» настоял на внесении в договор пунктов о погашении задолженности. Молдавская сторона обязалась до мая 2022 года провести аудит заложенности, после чего согласовать график погашения долга.

Кишинёв сорвал сроки аудита, а также выбрал для него компании без согласования с российской стороной. Кроме того, Молдавия неоднократно нарушала сроки оплаты за газ.

Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики финуниверситета при правительстве Вадим Понкратов в беседе с ИА Регнум заявил, что Кишинёв в ситуации с долгом «Газпрому» пытается использовать русофобские настроения в ЕС. Он также отметил, что долг в размере $709 составляет около 21,5% от доходов бюджета Молдавии в 2023 году, а экономика республики находится в рецессии.

Эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рекомендовал «Газпрому» обращаться в арбитражный суд для возврата долга. Он также напомнил, что Россия прошлой зимой пошла на уступки, чтобы Молдавия не осталась без газа и электричества, но Кишинёв этого не оценил.