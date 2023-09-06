Москва, 6 сентября, 2023, 18:05 — ИА Регнум. Газпрому необходимо обращаться в арбитражный суд с требованием вернуть долг от Молдавии, которая, в свою очередь, пытается подменить арбитраж сфальсифицированным аудитом. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее министр энергетики Молдавии Виктор Парликов заявил, что правительство Молдавии оплатит российскому Газпрому лишь $8,6 млн долга вместо $709 млн. По его словам, сумма неподтверждённых документами долгов составляет $276 млн.

«Молдавия откровенно пытается отказаться от этого долга. Газпрому надо смело идти в арбитраж. И требовать возврата своих денег. Молдавия же пытается подменить арбитраж аудитом», — отметил Юшков.

Эксперт обратил внимание на то, что долг, от которого пытается отказаться Кишинёв, был выставлен российской компанией ещё по старому контракту, действие которого завершилось ещё осенью 2021 года. Но после этого Россия вновь пошла навстречу Молдавии, столкнувшейся с газовым кризисом и стороны заключили новый контракт. По словам Юшкова, Россия проявила жест доброй воли и решилась подписать новый контракт при том, что не был выплачен предыдущий долг. Тогда стороны договорились, что на протяжении пяти лет Молдавия будет возвращать старый долг и исправно платить по новому контракту. Тем более что начинался отопительный сезон и вся Молдавия могла бы остаться без электричества и газа.

«И, наверное, тогда наши власти рассчитывали, что такой жест оценит молдавское общество, которое будет избирать политиков, нацеленных не на интеграцию с ЕС, а с ЕАЭС. Но расчёт не оправдался. И более того, когда отопительный сезон начал подходить к концу, молдавские власти заговорили о том, что надо бы провести аудит этого долга. Но нашли каких-то непонятных аудиторов, чтобы те приняли нужное Кишинёву решение», — поделился энергетик.

Поэтому, по мнению эксперта, российской компании необходимо обращаться в арбитражный суд, что прописано в коммерческом контракте. Однако Юшков обратил внимание, что в новом документе может и не быть прописано условие оплаты долга по старому контракту, если, например, это было оговорено устно.

«Возможно, что Молдавия всегда считала, что наличие аудита — это возможность торга с Газпромом, и о нём могли думать ещё при подписании нового контракта. Надеялись, что часть долга им удастся скосить. А после начала СВО молдавские власти подняли ставки и подумали, что раз теперь воровать у Газпрома и наносить ущерб России якобы незазорно, то можно замахнуться на то, чтобы вообще не отдавать старый долг», — допустил Юшков.

Кроме того, эксперт обратил внимание и на другие социально-политические вопросы, вытекающие из проблемы дальнейшей поставки газа в республику.

«Если Газпром отключает поставки газа в Молдавию, то в Приднестровье Газпром будет продолжать поставлять газ? Он может попытаться ограничить поставки транзитом через Украину, оставив только для Приднестровья. Но будет ли тогда Украина продолжать осуществлять транзит?» — отметил эксперт.

По мнению Юшкова, Украине может быть выгодно дестабилизировать ситуацию в Приднестровье, чтобы начались социально-политические волнения. Тогда ситуация может перерасти в более серьёзный конфликт, и Киев заинтересован в расфокусировке внимания России.

Как сообщало ИА Регнум, для аграрной Молдавии сумма долга перед российским Газпромом с учётом пени в размере 709 млн долларов является колоссальной, поэтому Кишинёв решил сыграть на грани фола, согласившись выплатить только 1,2% от суммы. Но в Молдавии надеются на поддержку США и ЕС в замещении объёмов российского газа. Ранее такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве РФ Вадим Понкратов.

3 сентября президент Майя Санду заявила, что у страны нет долга в $800 млн перед Газпромом. По её мнению, Кишинёв якобы пытаются обмануть. Она рассказала, что правительство наняло две международные компании, из Норвегии и Великобритании, которые провели аудит и не выявили у «Молдовагаза» долгов перед Газпромом. Об этой сумме до сих пор не упоминалось. Официально долг составляет $709 млн с учётом пени.

Как рассказал в беседе с ИА Регнум заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач, в том, что Молдавия поставила аудиторам задачу не обнаружить долга перед российским Газпромом, не было никаких сомнений, хотя ситуация выглядит довольно взрывоопасной.