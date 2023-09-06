Лондон, 6 сентября, 2023, 17:34 — ИА Регнум. Удары российских военных по стратегическим объектам на украинской территории, расположенным неподалёку от границы с входящей в НАТО Румынией, вызвали панику в альянсе. Об этом 6 сентября написали обозреватели британской газеты Express.

Иван Шилов ИА Регнум

«Атаки российских дронов рядом с рубежами Североатлантического альянса вызвали панику», — говорится в публикации.

Отмечается, что удары Вооружённых сил России поразили ключевую инфраструктуру Украины в портах Рени и Измаил. По словам обозревателей, находящиеся на реке Дунай объекты превратились в жизненно важный для страны транспортный узел.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа стало известно, что в порту города Измаила в Одесской области прогремела серия взрывов. Украинские СМИ также сообщили о появлении беспилотников в районе порта.

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 25 августа сообщил, что Военно-морской флот России нанёс удар по портовому объекту Украины, используемому в интересах украинской армии. Военный уточнил, что цель удара была достигнута, объект поражён.