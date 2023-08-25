Москва, 25 августа, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Силы Военно-морского флота России нанесли удар по портовому объекту Украины, который использовался в интересах ВСУ. Как 25 августа заявили в Минобороны, цель удара была достигнута.

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Сегодня ночью ВМФ России нанесён удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объекту портовой инфраструктуры, используемой в интересах украинских Вооружённых сил», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военный уточнил, что цель удара была достигнута, объект поражён.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа в порту города Измаила Одесской области прогремела серия взрывов. По данным украинского телеканала ТСН, в районе порта зафиксировали появление беспилотников. В регионе действовал режим воздушной тревоги.