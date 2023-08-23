Одесса, Украина, 23 августа, 2023, 07:00 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в порту города Измаила Одесской области. Об этом 23 августа сообщает украинский телеканал ТСН.

Uspa.gov.ua Порт Измаил (Одесская область)

По данным телеканала, продолжается атака на порт Измаил и его инфраструктуру. В районе порта слышны взрывы. Отмечается, что в районе порта было зафиксировано появление беспилотников.

При этом, по данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в регионе с 01:32 мск действует режим воздушной тревоги.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил глава областной военной администрации Олег Кипер, в одном из портов Измаила в Одесской области Украины была повреждена инфраструктура.

Кипер уточнил, что в результате взрывов повреждения получили складские помещения и зернохранилища, в порту вспыхнули пожары, которые удалось ликвидировать.