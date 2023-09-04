Москва, 4 сентября, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В том, что Молдавия поставила аудиторам задачу не обнаружить долга перед российским «Газпромом», не было никаких сомнений, хотя ситуация выглядит довольно взрывоопасной. Такую точку зрения в беседе с ИА Регнум озвучил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

President.gov.ua Майя Санду

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что у страны якобы нет многомиллионного долга перед российским «Газпромом». Она рассказала, что правительство наняло две международные компании — из Норвегии и Великобритании, которые провели аудит и не выявили у «Молдовагаза» долгов перед «Газпромом» в размере 800 млн долларов. Санду также добавила, что якобы в 2021 году Молдавию хотели обмануть, намекая таким образом на Россию и выставленный с учётом пенни счёт. Правительство Молдавии только в августе прошлого года заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Ожидалось, что первые результаты станут известны ещё в январе–феврале.

«Честно говоря, у меня не было никаких сомнений, что аудитору поставлена задача дать заключение о том, что долг существенно меньше или его нет, а еще лучше, что это «Газпром» должен «Молдовагазу». И таким образом создать базу для отъёма либо доли российской компании в совместном предприятии, либо изъятия активов», — поделился Гривач.

По его словам, пока сложно в деталях комментировать сам отчёт и его аргументацию, поскольку он не опубликован и, как допустил эксперт, даже не предоставлен российской стороне. Гривач обратил внимание, что никто никогда и не утверждал, что старые долги «Молдовагаза» перед «Газпромом» за поставленный газ составляют 800 млн долларов, поскольку речь шла о 433 млн долларов основного долга, а остальная же сумма — это пени за просрочку, которые увеличивались ежедневно. По мнению эксперта, Кишинёв специально тянул время, чтобы создать хоть какую-то альтернативную базу газоснабжения и одновременно давил на аудиторов.

«Аудит, согласно контракту между «Газпромом» и «Молдовагазом» должны были закончить ещё в мае 2022 года. Свои обязательства Кишинёв злонамеренно не выполнил. Наверное, тянуть дальше уже было нельзя. И, вероятно, они думают, что смогут обойтись без поставок из России предстоящей зимой», — отметил Гривач.

При этом, по мнению эксперта, ситуация выглядит довольно опасной и напряжённой как для Приднестровья, так и самой республики.

«Ситуация очень взрывоопасная. Дело в том, что Кишинёв гораздо больше зависит от поставок электроэнергии из Приднестровья, которое в свою очередь вырабатывается на Молдавской ГРЭС из российского газа. Дело идёт к серьезнейшей эскалации с крайне негативными последствиями для населения Молдавии и Приднестровья. Думаю, «Газпрому» имеет смысл дождаться официального отчёта», — заключил эксперт.

Ранее компания «Молдовагаз» не раз задерживала платежи и получала уведомление от «Газпрома» о возможном прекращении поставок. Погашение долга и своевременные платежи стали главными условиями, на которых «Газпром» согласился в октябре 2021 года продлить на следующие пять лет контракт на поставку газа в Молдавию. Тогда официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что долг «Молдовагаза» составлял $433 млн, но с учетом просрочки платежей общая сумма достигала $709 млн. Счетная палата Молдавии утверждала, что долг составляет $590,8 млн. О сумме долга в $800 млн, упомянутой Санду, ранее не сообщалось.

В начале апреля глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена российского газа для Молдавии уменьшится с $1012 до $673 за тысячу кубометров. Он уточнил, что весь объём поступающего от поставщика из России голубого топлива направят для нужд ООО «Тираспольтрансгаз» в Приднестровье. При этом в марте закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $1011,73, а в феврале — $1054 за тысячу кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта парламент Молдавии продлил ещё на 60 дней режим чрезвычайного положения в связи с кризисом в энергетике республики и ситуацией на Украине. Соответствующее постановление было принято на заседании этого законодательного органа.

Как передавало ИА REGNUM, для преодоления дефицита газа в Молдавии Запад предоставил Кишинёву кредиты, на которые запасы голубого топлива были сделаны по ценам, примерно вдвое превышающим текущие. В результате за полтора года цены выросли в шесть раз. Правительство частично компенсировало населению резкий рост тарифа на природный газ. Позже власти Молдавии заявили, что планируют продолжать приобретать природный газ в РФ, но рассчитывает на снижение цен.