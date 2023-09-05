Москва, 5 сентября, 2023, 15:26 — ИА Регнум. Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на краснолиманском и купянском направлениях более 120 украинских военных. Обь этом 5 сентября входе брифинга сообщил представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на краснолиманском направлении за сутки российские подразделения отразили три атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). При этом потери украинской армии превысили 70 бойцов. Также ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, самоходной артиллерийской установки Krab польского производства и гаубицы Д-20.

«На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации, огнём артиллерии и тяжелых огнемётных систем отражены три атаки штурмовых групп 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Торское в ДНР и Червоная Диброва Луганской Народной Республики», ― сообщил представитель оборонного ведомства.

В тоже время на купянском направлении ВСУ потеряли до 50 военных. Поражение живой силе противника ВС Росии нанесли в районах Синьковки, Песчаного, Берестового Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России за сутки, 2 августа, отразили 14 атак ВСУ на нескольких направлениях. На донецком направлении позиции российской армии в районе Клещеевки, Артемовска, Дубово-Василевки и Зализнянского в ДНР пытались атаковать штурмовые группы 4-й бригады нацгвардии, 5-й штурмовой, 77-й аэромобильной и 30-й механизированных бригад ВСУ. Две атаки российские военные отбили в районах Весёлого и Старомихайловки.

Потери Вооружённых сил Украины за 3 августа на купянском и краснолиманском составили почти 100 человек личного состава. Пподразделения Западной группировки войск при поддержке артиллерии и авиации отразили четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее Свердловки в ЛНР. Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах Высшего Солёного, Ивановки, Тимковки, Синьковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР.