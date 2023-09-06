Москва, 6 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Имя будущего главы российского Национального центра исторической памяти, о необходимости создания которого накануне говорил президент России Владимир Путин, пока неизвестно. Об этом 6 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Пока точно неизвестно», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля уточнил, что президент говорил о том, чтобы такой центр создавался именно на базе музея Победы.

«А конкретно, кто будет во главе, пока неизвестно», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» Путин предложил создать Национальный центр исторической памяти для противостояния пропаганде нацизма. Глава государства подчеркнул, что даст необходимые для этого поручения, а также отметил, что их нужно выполнить без проволочек. Он добавил, что сегодня многие политики в Европе хотели бы переписать итоги Второй мировой войны, и указал, что история стала использоваться в качестве оружия, в связи с чем России нужен инструмент защиты.

В июле 2023 года президент России подписал указ о подготовке и проведении в 2025 году празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Путин поручил координировать процесс подготовки комитету «Победа».