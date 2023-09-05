Москва, 5 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. России для противостояния пропаганде нацизма необходимо создать Национальный центр исторической памяти, заявил президент Владимир Путин 5 сентября на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Алексей Никольский/POOL/ТАСС Президент России Владимир Путин

«В 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит — снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в Прибалтийских странах, в той же Украине вообще стали нормой», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в Европе многие хотят переписать итоги Второй мировой войны. Историю стали использовать как оружие в идеологической борьбе, поэтому России требуется инструмент защиты.

Путин отметил, что к нему неоднократно обращались с призывом создать Национальный центр исторической памяти. Президент пообещал, что даст необходимые поручения, и попросил выполнить их без проволочек.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2022 года Путин предложил объявить 2025-й годом 80-летия Победы СССР над нацизмом в Великой Отечественной войне. Он отметил, что участие в праздновании стран СНГ стало бы примером для других государств, что нужно сплотиться, отстаивая историческую правду.

Кроме того, Путин в июле 2023 года подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году. Координацию подготовки празднования он поручил комитету «Победа».