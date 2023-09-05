Вашингтон, 5 сентября, 2023, 21:34 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден на саммите G20 в Индии заявит о глобальных последствиях украинского конфликта, а также будет призывать миру, сообщил 5 сентября на брифинге помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Как и до этого, президент Байден будет призывать к справедливому и прочному миру, основанному на уважении международного права, принципах Устава ООН, территориальной целостности и суверенитете», — сказал он.

Он добавил, что американский президент также собирается заявить, что США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Байден направил в Конгресс запрос о выделении более $13 млрд на военную помощь Украине. При этом американские СМИ отмечают, что палата представителей США, где большинство у Республиканской партии, может заблокировать выделение дополнительных средств Киеву.

При этом министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что западная техника, поставляемая Киеву, оказалась небезупречной, и это видно по результатам боёв в ходе спецоперации. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что западная военная техника оказалась мусором она уступает даже старому советскому вооружению.