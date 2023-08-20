Вашингтон, 20 августа, 2023, 03:25 — ИА Регнум. Поставляемая на Украину западная военная техника хуже старой советской. К такому выводу пришёл бывший американский разведчик Скотт Риттер.

Сергей Корсун ИА Регнум Поставки оружия НАТО. ВСУ. Танк

«Мусор. Стопроцентный мусор. И мы это знаем, мы это признали», — сказал он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Вашингтон передаёт Киеву старые танки и не обеспечивает средствами для их модернизации, такой подход со стороны США губителен для украинских военных, добавил эксперт.

По мнению Риттера, лучше бы Украина получала от союзников старую модернизированную советскую технику. Украинцы умеют ею пользоваться, она соответствует их доктрине и тактике. США при этом продолжает поставлять новую для ВСУ технику — они не знают, как её правильно использовать, резюмировал экс-разведчик.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Скотт Риттер на фоне ситуации на передовой СВО и потерь ВСУ предсказал Украине лишь два варианта исхода конфликта. Они ограничатся для неё лишь капитуляцией либо смертью. Так эксперт прокомментировал высказывание замминистра обороны Украины Анны Маляр о том, что информация о погибших и раненых украинских солдатах является государственной тайной.

Вооружённые силы России уничтожают технику и личный состав ВСУ ещё до переброски на передовую, заявил также бывший американский разведчик Скотт Риттер. Удары по объектам военной инфраструктуры Украины наносят сильный урон ВСУ, поскольку они не только лишились большого количества западной техники, но и столкнулись с падением боевого духа, добавил он.

Германские БМП в количестве около ста машин ВСУ получили в конце марта — «Мардеры» были взяты из резервов бундесвера и со складов предприятия Rheinmetall. Для того чтобы поставить технику в строй, потребовался ремонт и длительная модернизация, поскольку последняя машина этой модели сошла с конвейера в середине 1970-х.