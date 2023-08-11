Вашингтон, 11 августа, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Члены палаты представителей США, где большинство у Республиканской партии, могут не согласовать выделение средств на военную помощь Украине, которую запросил американский президент Джо Байден. Об этом говорится в статье, опубликованной газетой The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы отметили, что Байден 10 августа запросил в общей сложности около $40 млрд, из которых $13 млрд он хочет использовать для военной помощи Украине. Они не сомневаются, что в сенате одобрят запрос, но в палате представителей добиваются сокращения государственных расходов. Также у многих возникают вопросы из-за того, что помощь, выделенная Киеву раньше, не принесла успехов ВСУ.

«Запросы администрации на внеочередное спонсирование необходимо анализировать и рассматривать, исходя из их достоинств, действуя в соответствии с практикой и принципами нашего большинства», — процитировали в статье заявление пресс-секретарь палаты представителей Кевина Маккарти по поводу запроса Байдена.

При этом два источника, знакомые с ситуацией в Республиканской партии, назвали журналистам возможный вариант согласования военной помощи Украине. Для этого запрос на выделение новых средств лучше направить на голосование в одном пакете с законопроектом, который нужен республиканцам. В этом случае они могут утвердить запрос Байдена.

Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей США от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, комментируя просьбу Байдена выделить $13 млрд Украине, заявила, что Вашингтон не может позволить себе такие расходы, в том время как многие американцы находятся тяжёлом положении. Она призвала власти сосредоточиться на внутренних проблемах.

Грин отметила, что в США у многих проблемы с оплатой аренды жилья, количество бездомных достигло рекордного уровня. Она также заявила, что из-за этого в день умирает более 300 жителей страны, и обвинила в этом политику, проводимую Байденом.